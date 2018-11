Brandweer Zundert naar nieuwe kazerne: ‘Niemand heeft zijn pieper ingeleverd’

Volgens Boot is de sterkte van het korps redelijk op orde. Dat was enkele jaren geleden wel anders, toen er een tekort was. “Zundert heeft nu om en nabij twintig man, waar 22 gewenst is. De campagne ‘Parttime Heroes’, waarmee we nieuwe vrijwilligers werven, heeft prima gewerkt. Overigens gaat de zoektocht continu door, want we hebben wel te maken met vergrijzing. Sommige van onze mensen zijn al 25 of 30 jaar vrijwilliger. En hoewel er geen maximum leeftijd aan zit, zijn we uiteraard streng op de fysieke gesteldheid. Een brandweerman of -vrouw moet fit zijn. Binnenkort nemen er wat mensen afscheid. De campagne heeft nu weer vijf potentiële vrijwilligers voor de post Zundert opgeleverd. Het is de vraag of die alle vijf echt aan de slag gaan. En ook dan geldt dat je ze niet meteen op de wagen zet. Eerst een opleiding van twee jaar, of vier voor wie doorgaat als bevelvoerder.”