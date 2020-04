Brandweer rukt met spoed uit voor brand in berg snoeihout in Breda

Dan maar genieten van de Bredase bollen­streek

8:30 BREDA - Voor wie niet naar de bollenstreek kan, zijn er altijd nog de Bredase bloemenvelden. Verspreid over de stad liggen stroken vol narcissen, hyacinten of tulpen in hun volle lenteglorie te stralen. Alsof de stadsnatuur lacht om de coronacrisis die de bewoners treft. Klopt het, dat het gemeentegroen beter af is, nu de bevolking de meeste tijd thuis zit?