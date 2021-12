Brandweer op spoedcursus voor al die accu's en zonnepanelen

buurten in de wijk Groen, gezellig en geen plek waar ze zo gelukkig zijn als in het Ginneken

BREDA - Een van de meest herkenbare buurten in Breda is het Ginneken en dat is niet zo vreemd. Het dorp kent een lange historie, veel bedrijvigheid en markante bewoners. Wie daarentegen even weg wil van de waan is hier ook op zijn plek. Binnen een paar stappen zit je namelijk zo middenin de natuur.

8 december