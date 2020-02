Brandweer onderzoekt incident in parkeergarage Breda waarbij man bijna stikte door CO2-blusgas

BREDA - De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant doet onderzoek naar de CO2-blusinstallatie die maandagochtend afging in een parkeergarage aan de Markendaalseweg in Breda. Een man raakte daarbij zwaargewond.

Hij was in de parkeergarage aanwezig toen een brandalarm het blussysteem met CO2-gas activeerde. Hierdoor kreeg de man geen zuurstof meer en raakte hij buiten bewustzijn. Hij is door de brandweer uit die ruimte gehaald en gereanimeerd door de hulpdiensten. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar.

Wel of geen brand?

Na het incident heeft de brandweer de ruimte geventileerd en gecontroleerd. Of er daadwerkelijk brand is geweest, is nog niet bekend. ,,Dat is één van de dingen de we momenteel onderzoeken”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. ,,We willen erachter komen waardoor het systeem werd geactiveerd.”

Daarnaast wordt onderzocht hoe de man in de parkeergarage terecht is gekomen. Het gaat namelijk om een automatische parkeergarage waar mensen in principe niet komen. Zij rijden hun auto op een plaat, waarna een systeem de auto in de kelder parkeert.

Duur onderzoek onduidelijk

De garage in Breda heeft ongeveer zestig parkeerplekken, bedoeld voor de bewoners van het complex. Het pand en de parkeergarage zijn in 2005 gebouwd. ,,Zo'n garage was toen nog best wel uniek. Het was toen één van de vijf locaties in Nederland met een automatische parkeergarage. De brandweer heeft destijds advies gegeven om dit soort blussysteem te installeren, maar dat was geen bindend advies”, zegt de woordvoerder van de brandweer.

Volgens de woordvoerder is het nog onduidelijk hoe lang het onderzoek gaat duren. ,,Dat is afhankelijk van waar we tegenaan lopen. Het kan enkele dagen tot weken duren.”

CO2-gas