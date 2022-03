Brandweer gaat niet meer naar binnen in door verwoestende vlammenzee vernield pand in Breda

Kielegat­ters vieren carnaval voor twee

KIELEGAT – Na een jaar van afwezigheid is het carnaval weer in alle hevigheid losgebarsten. Een volksfeest waar de stad duidelijk reikhalzend naar smachtte. De Kielegatters deden dan ook dubbel hun best om alle geleden carnavaleske schade in te halen.

27 februari