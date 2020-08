Brandstichter die flat in Breda moest verlaten krijgt eindelijk de hulp waar hij al die tijd om schreeuwde

column Lekkerbek­jes, kibbeling en een toefje corona

15 augustus Voor de viskraam zijn met tape slordige vakken op het asfalt geplakt. Ik ga in het middelste staan. Dat is nog vrij. Rechts van me is een oudere vrouw. Ze zit op het plankje van haar rollator. Links staat een man in feloranje werkkleding.