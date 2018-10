Brandschade aan De Fer is toch te groot: ‘Dit is het einde, denk ik’

Herinnerin­gen aan de Bredase Barbara­kathe­draal

26 oktober BREDA Hij speelde een rol in het leven van duizenden Bredanaars: de Barbarakathedraal. Een kleine honderd jaar lang stak het markante bouwwerk hoog uit boven de dichte bebouwing achter de Prinsenkade. Tot, in 1969, de sloophamer korte metten maakte met het Godshuis. Objecten uit de kerk zijn nu tijdelijk te zien in het Stedelijk Museum in de Bredase Boschstraat.