Brandrisico, poepende honden en permanente bewoning op camping Liesbos: omwonenden boos en bang

Bredanaar (34) slingert over de weg met gouden lachgasbal­lon in mond en gasfles tussen benen geklemd

15 maart BREDA - Een 34-jarige man die met een gouden lachgasballon in zijn mond over de weg slingerde is zondag aangehouden in Breda. De man had tijdens de autorit ook een gasfles tussen zijn benen geklemd.