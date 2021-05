Brandende fakkel landt tijdens reanimatie op onwel geworden man na NAC - NEC

Om 06.00 uur zaten ze bij Krisje al klaar voor een heerlijk dagje NAC

23 mei BREDA - Zondagochtend. Terwijl Breda rond een uur of half elf langzaam tot leven komt, er zelfs links en rechts al geel-zwarte shirtjes in het straatbeeld zijn te zien, is het bij Krisje aan de Haven al uren gezellig. Stipt zes uur ‘s ochtends: ,,Toen zaten we hier”, lacht Mia Giesbergen.