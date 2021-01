Brandende e-auto blijft een gevaar, maar is geen reden voor extra beleid in Breda

Dat staat in een brief die Depla aan de gemeenteraad heeft gestuurd. In het voorjaar 2020 ontstond er enige onrust, nadat bleek dat een in brand gevlogen e-auto pas na vier dagen kon worden geblust. Voor de raadsleden Caspar Rutten (CDA) en Peter Vissers (Breda Beslist) was dat het moment om Depla te vragen om een onderzoek op te zetten naar de gevaren van dit soort auto’s in parkings. Ook wilden ze weten of er genoeg reden is om het bestaande beleid aan te passen.