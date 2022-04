Brandend Breda op ‘nieuw’ zeventiende eeuws schilderij in Stedelijk Museum Breda

Première Bonte Avonden van CV de Aopelaan­ders een succes

RIJSBERGEN - Om half acht galmen de hal en de zaal van het Koutershof al van een enthousiast geroezemoes. De eerste van een reeks Bonte Avonden deze week staat op het punt te beginnen en zowel de mensen achter de schermen, als de bezoekers, hebben er zin in. Dat mag ook wel, het is twee jaar geleden dat er een Bonte Avond was.

10 april