Brandbrief woningcorporaties: 'Tekort aan bouwgrond in Breda'

BREDA - Er moet meer bouwgrond komen voor sociale huurwoningen. En de sociale huur moet beter verdeeld worden over de stad. Dat schrijven de drie woningcorporaties in Breda aan de informateur. ,,We streven naar een stad die niet segregeert op inkomen.''

De komende tien jaar moeten er 6.500 woningen worden gebouwd, waarvan 1.300 in de sociale huur. De corporaties hebben bouwlocaties in de pen voor ongeveer 650 huurwoningen. Voor die andere 650 huurwoningen zijn de locaties nog niet voorhanden. WonenBreburg, Laurentius en Alwel roepen de hulp in van het nieuw te vormen college.

Aangezien de corporaties in nieuwbouw zijn beknot (Woningwet 2015) moet de gemeente, zo vragen ze, meer sturen op grondverwerving, grondprijs en grondposities. ,,Onze afhankelijkheid van uw sturing op de nieuwbouwproductie is groot. Dit heeft op korte termijn financiële impact omdat de grondprijs in die delen van de stad waar toevoeging van sociale huur gewenst is hoger is.''

Concentraties

De corporaties doelen daarmee op concentraties van sociale huur. ,,Er zijn buurten en wijken met een hoog percentage sociale huur, zoals delen van Hoge Vucht en de Haagse Beemden. Een aantal buurten kent juist weer een hoog percentage particulier eigendom, zoals Boeimeer, Ginneken en Prinsenbeek. Wij streven naar een ongedeelde stad, een stad die niet segregeert op inkomen.''

Quote Het is essentieel om de opgave die er nog ligt voortvarend door te zetten. Huiswerk voor het nieuwe college. Eva Boon (WonenBreBurg)

Woordvoerster Eva Boon van WonenBreburg: ,,Met de brief geven we de urgentie aan, de opgave voor de stad. Er is met de corporaties goed samengewerkt en hard gewerkt aan betaalbaar en duurzaam wonen in Breda. Maar het is essentieel om de opgave die er nog ligt voortvarend door te zetten. Huiswerk voor het nieuwe college.''

Goedkope koop

Thierry Aartsen, voorman van de VVD (11 zetels): ,,We richten ons nu eerst op het vinden van goeie partners, op partijen waar we straks mee gaan praten. Brieven die binnenkomen gaan in een register, die komen ter tafel als over de inhoud van beleid wordt gesproken. We kennen de positie van de corporaties, de financieel maatschappelijke belangen. In ons verkiezingsprogramma ligt de focus op de bouw van goedkope koopwoningen, tussen de 150.000 tot 250.000 euro. Voor jonge starters, want daar is nu bijna niets voor te vinden. En voor een betere doorstroming van sociale huur naar koop. Daarmee los je ook een stuk van het tekort van de sociale huur op.''