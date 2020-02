Brandalarm activeert CO2-blussysteem: man stikt bijna in parkeergarage in Breda

VideoBREDA - In een automatische parkeergarage onder een appartementencomplex aan de Markendaalseweg in Breda is maandagochtend een man zwaargewond geraakt door een CO2-blusinstallatie. Dat bevestigt de politie.

De man zou aanwezig zijn geweest in de ruimte waar het blussysteem met CO2-gas in werking ging. Hierdoor kreeg hij geen zuurstof meer en raakte buiten bewustzijn. De man is door de brandweer uit de ruimte gehaald en gereanimeerd door de hulpdiensten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar was wel aanspreekbaar.

De brandweer heeft de ruimte geventileerd en gecontroleerd. Of er daadwerkelijk brand is geweest, is niet bekend.

Blussystemen die CO2-gas verspreiden worden voornamelijk gebruikt in ruimtes waar apparatuur staat. Het heeft de voorkeur boven blussen met sprinklers, omdat er zo geen waterschade ontstaat. Het wordt volgens een producent van die systemen minder vaak gebruikt in ruimtes waar mensen komen.

Automatisch parkeren

In de parkeergarage waar het incident gebeurde, worden auto’s automatisch geparkeerd. In principe komen mensen daar dus niet. Ze stappen uit en hun auto wordt vervolgens door een systeem in de kelder gezet.