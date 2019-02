Brand op vakantiepark Kievit in Baarle-Nassau

Geen gevaarlijk staal in Bredase zwembaden

12:20 BREDA - Tien van de elf Bredase binnenzwembaden zijn veilig wat betreft de constructies met roestvrij staal. Alleen in het bad van Zwemperfekt aan de Hambroeklaan zou op termijn een risico kunnen ontstaan. Dat bad is momenteel gesloten omdat de ondernemer is gestopt.