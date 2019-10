Brand op dak van woonwinkel bij woonboulevard in Breda

en toen Met de sloop van de vesting Breda begon de ontwikke­ling van de stad

10:18 BREDA - Daar stond hij dan, Christiaan Kannemans. Een camera bij zich - niet meer dan een houten doos - statief bij de hand, glazen platen. En als ie een close-up wilde moest hij alles inpakken, want de zoom die we nu op onze camera hebben bestond toen nog niet. Het was allemaal handwerk.