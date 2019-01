Brand onder controle bij lasbedrijf in Terheijden dat maandag pas zou openen

De brand woedde bij het bedrijf KD Metaal, dat altijd in Breda was gevestigd maar net is verhuisd naar de Bredaseweg in Terheijden. Het bedrijf zou komende maandag pas openen op de nieuwe locatie voor productie. Het gaat om een lasbedrijf dat frames voor meubels maakt.

,,We kunnen nog niets zeggen over hoe de brand is ontstaan of over de omvang van de schade. Maar alles wat in de loods stond is aangetast: door rook en hitte. Dit zal rond de 600 graden geweest zijn tijdens de brand, aldus Hans van Riel, officier van dienst van de brandweer.”