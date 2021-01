Brand in woning Terheijden: ‘Dit is wel een heel vervelend begin van het nieuwe jaar’

TERHEIJDEN - Een brand in een woning aan de Hillen in Terheijden heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag tot aanzienlijke schade aan de bovenverdieping geleid. Buurtbewoners konden urenlang hun huizen niet in omdat de brandweer vreesde dat de brand zou overslaan.

,,Dit is wel een heel vervelend begin van het nieuwe jaar", zegt Esther van Leeuwen, die in het huis woont dat grens aan de woning waar de brand plaatsvond. Samen met haar dochter Trijntje, die op het moment van uitbraak sliep, vertelt ze de volgende ochtend over de heftige nacht die ze achter de rug hebben. Andere bewoners van het rijtje van zes woningen mengen zich in het gesprek. ,,De vlammen sloegen er vannacht uit", weet een van hen.

Gebonk op de voordeur

Drie brandweerauto’s bestreden de brand die tegen 01.00 uur in de nacht uitbrak. Esther van Leeuwen was op dat moment bij haar vriend in Breda, maar spoedde zich meteen naar huis toen ze van de brand op de hoogte werd gesteld. Dochter Trijntje: ,,Ik werd op een gegeven moment wakker van gebonk op de voordeur. Ik dacht eerst dat er een engerd voor de deur stond. Toen zag ik dat er allerlei mensen op straat stonden, ben ik naar buiten gegaan en heb ik onze buren gewaarschuwd.”

Dakkapel

Alle bewoners moesten hun woningen verlaten op last van de aanwezige brandweer en politie. De brandweer is lange tijd bezig geweest met (na)blussen. In die tijd was de straat afgesloten voor verkeer. Wat de brand heeft veroorzaakt is vooralsnog niet duidelijk. In ieder geval is de complete dakkapel aan de achterkant van het huis verwoest. Het gezin dat er woont, een echtpaar met drie kinderen, is elders ondergebracht.

Waterschade

,,We moesten urenlang buiten blijven staan omdat de brandweer bang was dat de brandweer zou overslaan", vertelt buurvrouw Esther van Leeuwen. ,,Nee, daarna heb ik eigenlijk niet meer kunnen slapen.”

Haar woning heeft ook schade opgelopen. ,,Waterschade op zolder, op de kamer van mijn dochter en nu begint het ook al in de woonkamer. Een schoonmaakbedrijf is al langs geweest en ze hebben het hoognodige al schoongemaakt. Nu de verzekering nog bellen, meer kan ik niet doen.” ,,Trijntje: ,,Maar gelukkig dat er geen slachtoffers zijn gevallen.”