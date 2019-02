Brand in woning aan de Olmstraat in Breda

video ‘Je wint de Vuelta niet in West-Bra­bant, maar je kunt hem hier wel verliezen’

21:29 BREDA - Mathieu Hermans, een van de vele wielerhelden die West-Brabant rijk is, de man die tienmaal een Vuelta-etappe won en in Dongen woont, is blij dat ‘zijn’ ronde volgend jaar naar West-Brabant komt. Maar: ,,Een koers hier is altijd risicovol. De Brabantse Wal met de wind daar, de dijken... Je wint de Vuelta niet in West-Brabant, maar je kunt hem hier wel verliezen.”