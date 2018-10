Brand in vrachtwagen bij Hazeldonk onder Breda

Kosten voor jeugdhulp lopen fors op in Breda

7:00 BREDA - De kosten voor jeugdhulp in Breda vallen dit jaar enkele miljoenen hoger uit dan begroot. Met name de kosten voor ambulante hulp zijn fors gestegen. Hieronder vallen bijvoorbeeld opvoedtrainingen, behandelingen voor adhd of dyslexie, traumaverwerking en sessies met een psycholoog.