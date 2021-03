Brand in Syrisch restaurant in Breda snel geblust door eigenaar

De brandweer was zowel in het restaurant als op het dak bezig met controleren van de brand. Volgens een woordvoerder was er wat rookontwikkeling ontstaan. De eigenaar had het brandje snel zelf geblust.

Flinke brand in hetzelfde restaurant twee jaar geleden

Twee jaar geleden woedde er een flinke brand in hetzelfde restaurant. Die was ontstaan in de ventilatieschacht. Hierdoor kreeg de brand steeds zuurstof en was dus moeilijk onder controle te krijgen. De brandweer was er toen snel bij en had alles op tijd geblust. Eigenaar Ibrahim Alzoubi is de brandweer daarvoor eeuwig dankbaar: ,,Als ze niet zo snel waren geweest, was het restaurant weg.”