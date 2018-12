Brand in schoorsteen van woning in Strijbeek

UPDATE Politie krijgt ‘tientallen’ meldingen van nepbrieven in Roosendaal en Breda

18:54 ROOSENDAAL/BREDA - De politie in Roosendaal waarschuwt voor nepbrieven over banken die in Roosendaal massaal huis-aan-huis bezorgd worden. De politie zegt hier vrijdagmiddag al 'tientallen meldingen’ van ontvangen te hebben. Ook in Breda is de brief verspreid.