Brand in kraakpand Breda na aansteken barbecue in huis

BREDA - In een kraakpand in de Catharinastraat in Breda woedde maandag iets na 18.00 uur brand. Volgens de brandweer was het vuur ontstaan, toen de bewoners een barbecue aanstaken op de bovenste etage.

,,Misschien hadden ze het koud, ik weet het niet, maar er was provisorisch een soort schoorsteen door het dak naar buiten geduwd", aldus de officier van dienst van de brandweer. Dat leidde tot een brand, waarbij even de vlammen uit het dak sloegen.

Brandgevaarlijk

Hoeveel mensen op dat moment binnen waren, is niet duidelijk. Omstanders zagen een stuk of vier mensen wegrennen. De brandweer meldt dat niemand gewond is geraakt. De brand was snel geblust.

De brandweer neemt over de kwestie contact op met de gemeente Breda. ,,Het liep nu relatief goed af, maar dat kan een andere keer anders zijn", aldus de officier van dienst. Binnen trof hij een situatie aan die niet vrolijk stemt. ,,Het is erg brandgevaarlijk.”

Rotte kies

Omwonenden zijn bezorgd. Al vaker is aan de bel getrokken over het kraakpand, een gebouw waar volgens de buren: ,,Zware drugsverslaafden wonen.” Burgemeester Paul Depla noemde vorige maand het pand nog ‘een rotte kies in de stad'.

Optreden tegen de bewoners is moeilijk. Eind 2019 oordeelde het gerechtshof in 's Hertogenbosch in hoger beroep dat het woonrecht van de krakers zwaar genoeg weegt om het pand niet te ontruimen.

Buren

Intussen houden buren het hart vast. Deze brand was snel onder controle. Een volgende kan erger zijn. Te meer daar: ,,De situatie in het pand snel verslechtert", aldus overbuurvrouw Pia Wedage.