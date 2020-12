Brand in keuken van Bredase woning

De crowdmana­ger staat op scherp in Bredase binnenstad: portofoons draaien overuren

5 december BREDA - Crowdmanager Ben Jan van der Klis (47, Event Safety Institute) kijkt om zich heen en ziet dat het goed is. Het is op deze zaterdagmiddag als Sinterklaas lekker gaat uitpakken druk maar niet te druk. Alles is in control in de binnenstad van Breda. De operatie loopt gesmeerd.