Brand in garagebox in Breda, brandweer legt laatste stuk te voet af

een laatste groet Stille Piet (1931-2020) mocht geen bezoek ontvangen door corona: 'Het lijkt wel oorlog'

21:00 BREDA - Piet van Rijsbergen (88) was een stille man, die het verleden liever liet rusten. ,,Mijn vader was een oorlogsveteraan die vroeger heeft gevochten in Korea. Daar heeft hij verschrikkelijke dingen meegemaakt, zoals het verlies van zijn beste kameraad", weet dochter Bepke.