Brand in flat aan Roeselarestraat in Breda snel meester

Video Bekendheid hielp sport­school van Alex uit Breda op weg: 'Temptation was financieel gezien erg welkom'

11:17 BERLICUM - De sportschool van realityster Alex Maas uit Breda in Berlicum loopt goed, super goed. En dat heeft hij deels te danken aan zijn bekendheid van programma's als Temptation Island en Ex on the Beach. Hij vertelt erover, vanuit zijn sportschool.