Brand in Draaiboom in Breda, balkon volledig uitgebrand

Restaurant en stembureau By Tater in Teteringen ‘knokt toch door’

17 maart TETERINGEN - Nu restaurant By Tater in Teteringen is ingericht als stembureau en de kiezers onder de sfeerlampen hun stem uitbrengen, komt eigenaresse Jessica Schrauwen met goed nieuws. ,,We gaan toch doorknokken voor ons restaurant.”