Brand in crematorium Zuylen: geen gevolgen voor uitvaarten, aula tijdelijk buiten gebruik

BREDA - De brand in uitvaartcentrum Zuylen in Breda heeft geen gevolgen voor geplande afscheidsdiensten. De getroffen aula kan de komende tijd niet gebruikt worden, uitvaarten worden ingepast in de andere zalen. Dat laat directeur Roel Stapper weten.

Even voor vier uur vannacht kreeg de beveiligingsdienst van EBN melding van een brand op het terrein van Zuylen aan de Tuinzigtlaan in Breda. De hulpdiensten waren snel ter plekke, weet Stapper: ,,Met drie wagens. Water haalden ze uit de Haagweg. Hier zijn vaker oefeningen, dan gaat het niet anders.”

De brand woedde in de technische ruimte van Aula Baronie, het oudere gebouw op de begraafplaats, op het dak. Om binnen te komen moest de brandweer enkele ramen en deuren inslaan. Het vuur was daarna snel onder controle. Het dak is beschadigd, een deel ervan moest verwijderd worden.

Natte ovens

Het vuur heeft zich niet verder verspreid naar de asbestemmingsruimte, de kamers waar het as van overledenen is opgeslagen. Ook de crematieinstallatie, de ‘ovens’ zogezegd, zijn niet getroffen. ,,Deze is echter wel nat geworden door het bluswater. Daardoor kunnen we de installaties nu niet gebruiken. Over een paar dagen hopen we die dienstverlening weer te kunnen hervatten.”

Crematies worden in de tussentijd uitgevoerd in Bergen op Zoom en Tilburg, centra waarmee Zuylen een samenwerkingsverband heeft. ,,Dat heeft verder geen gevolgen voor de nabestaanden, de afscheidsdiensten kunnen gewoon hier gehouden worden", zegt Stapper. ,,Wel sprak ik vanochtend een man die graag bij de crematie aanwezig wilde zijn. Dat kan en zal misschien nog wel voorkomen. Dan bekijken we met de andere uitvaartorganisaties hoe we dat op poten kunnen zetten.”

Volledig scherm De brand woedde op het dak van de Aula Baronie. © Tom Hayes

Veel geregel

Het was sowieso veel geregel in korte tijd voor de directie van Zuylen. Na de brand zijn direct de koppen bij elkaar gestoken en de agenda's naast elkaar gelegd om de geplande uitvaarten op een goede manier plaats te kunnen laten vinden, nu een van de drie aula's is uitgevallen.

,,Onze eerste zorg ging uit de familie en betrokkenen van de overledenen. Gelukkig hebben we alles kunnen verplaatsen en iedereen te pakken gekregen. Dat is dan weer een voordeel van onze organisatie: we zijn gewend om binnen een korte tijd alles goed te regelen.”

Wanneer de aula weer in gebruik genomen kan worden, durft Stapper nog niet te zeggen: ,,Momenteel zijn ze aan het onderzoeken wat de oorzaak van de brand is geweest. Dat is nog niet bekend. Als dat onderzoek is afgerond, moeten we aan de slag met het herstel van de aula. In de hoek van het plafond is de schade goed zichtbaar. ook bouwkundig moet er een en ander gedaan worden. Zolang het nog zichtbaar is, nemen we de aula niet in gebruik. We willen niet dat dit afleidt voor de nabestaanden.”