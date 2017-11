Brand bij autobedrijf aan Slingerweg in Breda snel gedoofd

update Schoonmaakster verjaagt overvallers bij casino Pierre de Jonge in Breda

10:54 BREDA - Op het casino van Pierre de Jonge aan de Lange Brugstraat in in Breda is woensdagochtend een poging tot een overval geweest. Daarbij is volgens de politie niets buitgemaakt en er zijn geen slachtoffers gevallen.