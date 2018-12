Bram geniet, tot opluchting vader Steven

Nee, Bram snapt nog niets van voetbal. Voor vader Steven Looijens is dit een bijzonder moment: Bram gaat voor het eerst met hem mee, naar NAC-Ajax. ,,Het was voor mij belangrijk dat de stadionlampen aan zouden staan.”

Vader Hans nam Steven in 1987 ook mee. NAC - Heracles, 0-2. NAC bungelde onderaan in de Eerste Divisie, Steven was verkocht. ,,Mijn vader ergerde zich die dag kapot aan NAC, ik herinner me de sfeer en vond het fantastisch." Bram is nu de vierde generatie van Looijens die naar NAC gaat. Ook Hans ging aan de hand van zijn vader, in de jaren ‘50.

Voorrang bij toiletten

,,Bewust heb ik Bram niets verteld over NAC. Wilde het hem zelf laten ontdekken, zonder het in te kleuren. Ik was nerveus, hoopte écht dat hij het leuk vond", stamelt Steven. Maar Bram genoot zichtbaar. ,,Iedereen was lief voor Bram, zó ontwapenend. Mensen die normaal heel boos kunnen schreeuwen hielden zich in. Bij de toiletten mocht hij vóór."

Quote Mijn vader ergerde zich die dag kapot aan NAC, ik herinner me de sfeer en vond het fantas­tisch Steven Looijens

Steven was wat nerveus, wilde dat het goed ging. Als een speler van Ajax na enkele minuten op de grond ligt, ontploft de B-Side. Bram snapt het niet, wil weten waarom iedereen de Ajacied 'aansteller' noemt. Bram bleef vragen stellen, reageerde op alles dat hem opviel. ,,Hij vond het dus leuk! Hij glunderde negentig minuten.”

Euforie

Bram hóeft geen NAC-supporter te worden van zijn vader. ,,Maar ik bied het hem aan. Bij NAC kan een euforie ontstaan die nergens mee te vergelijken is. In het dagelijks leven ervaar je dat nooit; als NAC wint geeft dat een niet te evenaren emotie.”

Ook tegen Vitesse mag Bram mee. ,,Ajax was specialer, omdat het de eerste keer was. Hij was nu meer met andere dingen bezig." Het hoogtepunt komt in de rust. Tot driemaal toe lopen Steven en Bram naar beneden voor een broodje frikandel; de eerste twee keer zijn de broodjes op. ,,Die hele onderneming vond hij geweldig.”

Dansende tribunes

In de tweede helft voelt Bram dat er iets speciaals gebeurt in het stadion. ,,Hij vroeg me of ik hem op wilde tillen; hij wilde de deining van de dansende tribunes zien en hij genoot."