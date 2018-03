BrabantSport krijgt plek in Talentencentrum Breda

BrabantSport is vorig jaar in het leven geroepen door de vijf grote Brabantse steden, waaronder Breda. Doel : het stimuleren van topsport in de provincie en de ontwikkeling van talenten, technische innovaties en het binnenhalen van grote evenementen. De hoofdvestiging zit in Eindhoven.

De Bredase sportwethouder Paul de Beer is in zijn nopjes met de overeenkomst met BrabantSport. “Het is een mooi voorbeeld van Breda brengt het samen: BrabantSport creëert een open plek waar sportpartners, bedrijfsleven en overheden elkaar kunnen ontmoeten. De stenen van het Talentencentrum staan er nog niet, maar BrabantSport kan hier samen met Breda het sportnetwerk opbouwen.”

Sporttalent



De uitstraling van het Talentencentrum in combinatie met BrabantSport beperkt zich niet alleen tot Breda, aldus De Beer. “West-Brabant barst van het sporttalent en samen met BrabantSport hebben we grote topsportevenementen als de Champions Troph, de Vuelta, het NK wielrennen en veldrijden in o.a. Hoogerheide naar de regio gehaald. Een goed topsportklimaat, de mogelijkheid voor talentontwikkeling, innovaties in de sport: straks komt het allemaal samen in het Talentencentrum met BrabantSport als sterke partner.”

Topsporthal

Het Talentencentrum in de vorm van een topsporthal verrijst in 2020 op het terrein van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg. De gemeente investeert 13,8 miljoen in de bouw van de hal die 35 bij 50 meter groot wordt, met een hoogte van 12,5 meter. Dat is de basisvariant. De gemeente onderzoekt nog of het centrum nog een slag groter kan worden, zodat er ook atletiektrainingen- en wedstrijden gehouden kunnen worden. Die zogenaamde plusvariant kost 6 miljoen extra.

BrabantSport-directeur Michel Reinders: “We werken nauw samen met de sportbonden. Deze hebben hun talentenprogramma’s geconcentreerd in Eindhoven en deels in Den Bosch. Maar ook in Breda en West-Brabant zit enorm veel talent. Als er dan zo’n initiatief als het Talentencentrum in Breda ontstaat, willen we daar graag ons steentje aan bijdragen. We willen ook in West-Brabant zichtbaar zijn.”

Platform