Brabantse wijnen worden beter door klimaatverandering: ‘De zon is mijn beste kracht’

De witte wijn walst elegant door het glas. De kleur is intens, ziet sommelier Loesje Clement van restaurant Chocolat in Breda. Vervolgens gaat de aandacht naar het aroma. Ze analyseert. De wijn ruikt fris. Een beetje citrus met appel en groene meloen. Nu een slok. "Dit is echt heel goed. Zacht en romig. Mooi rond. Op wereldschaal een 8!”