Brabantse jongeren keren dorpen de rug toe: leegloop op platteland

Bij dagbeste­ding PodAa doet iedereen wat hem goed zint

21:01 EFFEN - Een vredig ochtendje bij Dagbesteding PodAa in Effen. Henk, Paul en Pepijn zijn druk bezig met het schilderen van sierlijke letters, die 'Welkom bij de Proms' moeten vormen. Rudy oefent nog wat op de piano. Straks, op 10 en 11 mei, moet alles klaar zijn voor het optreden van het 50-koppig Biezonder Orkest. Grote man achter PodAa Jan van Rijckevorsel zelf is bezig met het maken van een kapstok. Hij kreeg vrijdag een lintje en is sindsdien Lid in de Orde van Oranje Nassau. ,,Iedereen doet hier wat hij het fijnste vindt."