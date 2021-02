Brabantse jagers mogen 's nachts op wilde zwijnen schieten: 'Het is pure noodzaak’

Depla: ‘Enorme waardering voor hulpdien­sten die klaarston­den om de stad te beschermen’

29 januari BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda sprak donderdagavond in de digitale raadsvergadering zijn ‘enorme waardering’ uit voor de hulpdiensten die de afgelopen dagen klaarstonden om de stad te beschermen tegen relschoppers. Ook dankte hij iedereen, burgers, ondernemers en organisaties in met name de wijk Tuinzigt die opstonden tegen geweld.