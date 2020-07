Brabantse documentaire ‘Honds’ geselecteerd voor Gouden Kalf Competitie

Producent is Bredanaar Ton van Zantvoort (Newton Film, bekend van onder meer de documentaire Sheep Hero). De regisseur van Honds is Josefien van Kooten, die woonachtig is in Chaam. De film is opgenomen in Tilburg en toont de complexe relatie tussen mens en dier. Door de onbegrensde liefde voor hun dier vergeten mensen hun grenzen aan te geven.