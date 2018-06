Brabantse corporaties willen huur inhouden op uitkering

Daarvoor pleiten corporatiedirecteuren/-bestuurders in Midden- en West-Brabant. Met deze preventieve maatregel kan het aantal huurachterstanden en huisuitzettingen nog verder omlaag.

"Ik ben er voor dat mensen de regie over hun eigen leven hebben, maar in sommige gevallen is dat simpelweg niet mogelijk", motiveert Tonny van de Ven, directeur van Alwel haar pleidooi. Alwel heeft woningen in Roosendaal, Etten-Leur en Breda.

Van de Ven: "Dan heb ik het over huurders die in de stress raken van alle financiële vraagstukken waarmee ze geconfronteerd worden. Die daardoor in de problemen raken, in een zorgtraject belanden, geholpen moeten worden met aflossen van schulden. We spannen daarmee het paard achter de wagen. Preventie is beter."

Heel goed idee

Quote Wettelijk moet wel het een en ander worden aangepast, want niet iedereen wil meewerken. Ruud van den Boom Caroline Timmermans, bestuurder van WonenBreburg (Breda en Tilburg): "Ik ben vóór, maar je hebt wél de politiek nodig om dit voor elkaar te krijgen." Ton Ringersma, bestuurder van Stadlander (Bergen op Zoom): "Een heel goed idee. Armoedebestrijding en schuldenproblematiek, het is een belangrijk issue. Preventie is beter dan ingrijpen achteraf."



Ruud van den Boom, directeur van Woonkwartier (Moerdijk, Halderberge en Steenbergen) is ook voorstander van het automatisch inhouden van de huur op de uitkering van bepaalde huurders: "Al moet dan wettelijk wel het een en ander aangepast worden", zegt hij. "Want je kunt wel het beste met een huurder voor willen hebben, niet iedereen wil aan een dergelijke maatregel meewerken."

Van den Boom ziet de voor- en de nadelen: "Je bent wel óver mensen aan het nadenken en beslissen en je raakt aan de privacy van huurders. Enerzijds neem je mensen tegen zichzelf in bescherming, maar aan de andere kant ontneem je het leerelement. Mensen moeten leren om met hun centen om te gaan, maar hebben daar soms wat hulp bij nodig."

Tonny van de Ven, directeur Alwel.

Koepelorganisatie Aedes vroeg eerder al in een brief aan de Tweede Kamer om de mogelijkheid om de huur in bepaalde gevallen in te houden op de uitkering - zoals in Amsterdam (met goede resultaten) gebeurt - om te zetten in voorschriften waar alle gemeenten gebruik van kunnen maken.

Aedes doet jaarlijks onderzoeken naar huurachterstanden en huisuitzettingen. Woningcorporaties zien een toename van langdurige financiële problemen onder een aantal specifieke groepen. Het aantal huisuitzettingen blijft landelijk echter voor het vierde jaar op rij dalen, omdat woningcorporaties meer middelen inzetten (onder meer vroegsignalering) om oplopende huurschulden te voorkomen.

Met name in Roosendaal is het aantal huisuitzettingen fors gedaald (van 35 in 2016 naar tien vorig jaar. In Etten-Leur (acht) en Breda (achttien) bleef het aantal uitzettingen vorig jaar nagenoeg gelijk in vergelijking tot het jaar daarvoor. Ook corporatie Stadlander (werkgebied Brabantse Wal en Tholen) meldt een gelijkblijvend aantal huisuitzettingen (tien in eerste helft van dit jaar).

WonenBreburg (ook actief in Breda) ziet een daling in de cijfers. Deze corporatie zette vorig jaar 18 huurders uit hun Bredase woning. Een jaar eerder waren dat er nog 19 en in 2015 waren het er 23. In de eerste helft van dit jaar zijn zes Bredase huurders uit de woning gezet. "Zodra we merken dat de huur niet betaald worden gaan we er direct achteraan om te weten wat daar de reden voor is", zegt woordvoerster Eva Boon.

Verplicht budgetbeheer en het inhouden van de huur op de uitkering kan corporaties dus helpen bij het voorkomen van huurachterstanden en uitzettingen. Ze lopen daarbij wel op tegen de nieuwe privacywet. Van de Ven: "Je moet aantonen dat je een noodzakelijk doel hebt om gegevens uit te wisselen. Dat leverde in het begin wat problemen op, maar inmiddels weten we die te tackelen."

De Bredase wethouder Marianne de Bie bij de ondertekening van Vroeg Eropaf, pilot voor snel ontdekken van problematische schulden bij huishoudens.