Brabantse burgerdeputatie luncht in het Haagse provinciehuis

Jeanne Swinkels (67) zorgt graag voor haar medemens. Dat is ook de reden waarom zij door haar burgemeester is uitgekozen om vandaag mee te lopen. De Boxtelse vertelt: ,,Ik heb de route meegelopen vandaag, en ik vond het prachtig. Het deed me echt wat. Het is zo’n andere ervaring dan op tv.”

Ook Herman van der Kamp (65) heeft genoten van de stoet. Hij helpt vluchtelingen in Nederland. ,,Normaal is het iets wat ver van mijn bedje af gebeurd, maar als je dan zo in de route meeloopt is dat heel indrukwekkend.” Er waren strenge regels waar de deelnemers zich aan moesten houden. ,,De majoor kwam af en toe langs lopen om te zeggen dat we netjes moesten staan of niks mochten zeggen.”