Brabantse Bouwgroep Moonen in zwaar weer

DEN BOSCH/BREDA - De explosief stijgende inkoopprijzen voor bouwbedrijven, hebben de landelijk opererende Bouwgroep Moonen uit Den Bosch in financieel zwaar weer gebracht. Moonen heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen. De bouwgroep, waar ruim honderd mensen werken, heeft ook in Breda een bedrijf.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de surseance zijn. "We zijn nu in gesprek met de bewindvoerders en hopen dat er in de loop van de week meer duidelijkheid komt," aldus algemeen directeur Sander Martens.

Breda

In Breda heeft Moonen grote projecten uitgevoerd, zoals de bouw van het hoofdkantoor van Van Tilburg-Bastianen, een complex met seniorenwoningen in Ruitersbos, de verbouwing van het Stedelijk Museum Breda en de uitbreiding van het Mencia de Mendoza Lyceum.

In de regio Breda heeft Moonen momenteel geen projecten in uitvoering. Elders in het land is de bouwgroep met in totaal 22 projecten bezig. Geen van die activiteiten ligt momenteel stil, aldus Martens.

Volgens Martens zijn de financiële problemen een direct gevolg van de gestegen bouwprijzen in de sector.

Bouwprijzen

De bouw kampt al geruime tijd met sterk gestegen prijzen van onder andere heipalen, vloeren, daken en deuren. Maar ook brengen onderaannemers en zzp'ers (onder wie metselaars en timmerlieden) hogere kosten in rekening. De prijzen zijn gestegen door de toenemende vraag aan materialen en menskracht.