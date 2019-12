Brabants meest bekende wijkagent stopt ermee

Hij was een regelrechte internethit. Negenduizend volgers had wijkagent Rachid uit Teteringen op Instagram. Maar de meest bekende agent van Zuid-West Nederland gaat wat anders binnen het politiekorps doen.

Volledig scherm teteringen-foto : ron magielse Een selfie met de voetballende jeugd bij voetbalclub Dia in Teteringen. De bijna ontwapende manier waarop wijkagent Rachid omging met zijn vak als politieagent en foto's en filmpjes van zijn werk postte op social media Infragment, maakte hem razend populair. © ron magielse / pix4profs

Binnen en buiten het korps werd Rachid al Kahja (36) zoals hij voluit heet, geprezen voor de geheel eigen wijze waarop hij met jongeren omging en dat via social media liet zien. Maar de goedlachse agent met Marokkaanse roots gaat vanaf 1 januari wat anders doen binnen de politie. kondigde hij al op zijn populaire instagram-account aan. Zelf wil hij er liever niet teveel woorden aan vuil maken. ,,Waarom? Ik heb dit een paar jaar met heel veel plezier gedaan. Het is nu tijd voor wat anders.’’

Rachid werd erg populair door vele fotootjes en filmpjes die hij op zijn instagrampagina postte en de manier waarop hij openlijk vertelde over geweld, kinderen met nepwapens en alcohol- en drugstest. Een agent dichtbij de mensen, de jongeren vooral, met zichtbaar passie voor zijn werk. ,,Ik wil dat mensen weten dat we er zijn’’, vertelde hij twee jaar geleden nog in een interview.

Volledig scherm © Instagram Rachid Al Kahja

In die opzet slaagde hij met gemak. Bijna maandelijks steeg het aantal volgers van Rachids instagram. In Teteringen en daarbuiten werd de agent met Marokkaanse roots een begrip, ongemerkt over straat ging niet meer. ,,Hee Rachid!’’ Die geheel nieuwe stijl kreeg navolging in het land. Op meer plaatsen werden agenten op social media bekende figuren met veel volgers.

Dat zorgde aanvankelijk voor veel bewondering binnen en buiten het korps. Maar er kwam ook kritiek. Kritiek van de politieleiding op agenten die wel erg veel deelden op social media. Zo viel online-kritiek op het personeelsbeleid bij de politie niet bij iedere leidinggevende erg goed waardoor twitterende en instagrammende agenten hun online-activiteiten staakten.

Maar daar is, verzekert Rachid, in zijn geval absoluut geen sprake van. Dat hij, terwijl hij pas vanaf 1 januari weg is, ook al al zijn posts heeft verwijderd, daar moet vooral niks achter worden gezocht, zegt hijzelf. Hij wil zijn opvolger als wijkagent in Teteringen niet voor de voeten lopen, geeft hij aan. Een woordvoerder van het poltiekorps Zeeland West-Brabant beaamt dat. ,,Rachid heeft het gewoon goed gedaan en is na een aantal jaren toe aan wat anders. Dat is heel normaal hoor.’’