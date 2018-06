Brabant zet hakken in het zand: geen fracking naar schaliegas

vragen 'Een ongeval met prioriteit kan erg gecompli­ceerd zijn'

14:26 BREDA - De 62-jarige piloot Hans van der Linden kwam donderdag om het leven bij een ongeval vlakbij het vliegveld in Breda. Zijn reclamevliegtuigje stortte neer, waarna het toestel in brand vloog. Maar wat gebeurt er als zo'n noodlottig ongeval plaats vindt? Met vier vragen over ongevallen in de kleine luchtvaart proberen we hier antwoord op te geven.