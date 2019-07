Brabant waarschuwt: ‘Krapte op arbeidsmarkt is achilleshiel omgevingsdienst’

Tour du Jour of niet, Tourplein keert in 2020 terug aan de Haven

18:27 BREDA - Of het RTL-programma Tour du Jour volgend jaar nu weer neerstrijkt aan de Haven in Breda of niet, het zelfbenoemde ‘Tourplein’ keert sowieso terug. Uitbater René de Vos van café De Huiskamer is zeer te spreken over de afgelopen drie weken waarin het tv-programma voor de derde keer uitzond vanaf de visafslag.