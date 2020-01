Brabant telde naar schatting 125 verkeersdoden in 2019: ‘Misschien wel moordenaar nummer één’

VIDEO Michelin­ster­ren: eerste ster voor Zout & Citroen in Oosterhout

15:39 Zout & Citroen uit Oosterhout heeft haar eerste ster in de wacht gesleept. Dat is maandagmorgen bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Michelinsterren in het De La Mar Theater in Amsterdam. Acht restaurants kregen voor het eerst een ster, vier daarvan zijn Brabantse restaurants.