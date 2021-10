Brabant steunt busvervoer met enkele miljoenen extra, grootste deel naar West-Brabant

Vorig jaar, tijdens de lockdown, liep het aantal reizigers terug naar 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Vanwege de gedaalde inkomsten zetten Arriva en Hermes, de twee openbaarvervoerbedrijven die in Brabant rijden, het mes in de dienstregeling voor 2022. Op veel lijnen wordt het aantal ritten gehalveerd.

Inmiddels zit het busgebruik weer in de lift. Volgens woordvoerder Fred Tilburgs van Hermes -in Zuidoost-Brabant verantwoordelijk voor het ov- is het bezettingspercentage gestegen naar 70 procent. Op sommige (scholieren)lijnen is alweer sprake van overvolle bussen, aldus Tilburgs.

Afkalving

Gedeputeerde Staten besloten vorige week 3,6 miljoen euro uit te trekken om verdere afkalving van het openbaar vervoer tegen te gaan. Het geld is met name bedoeld om het busvervoer in West-Brabant de komende jaren te kunnen bekostigen.

Vanwege de onzekere toekomst als gevolg van de coronacrisis is de ov-concessie van Arriva in die streek met twee jaar verlengd (tot 2025). Het heeft volgens de woordvoerder van gedeputeerde Van der Maat op dit moment geen zin om een nieuwe concessie uit te schrijven.

‘Snel en flexibel opschalen’

Door een motie van GroenLinks - mede ondertekend door PvdA en CDA - komen de financiële middelen ook deels ten goede aan extra busritten. Volgens Hermes is het vooralsnog onduidelijk op welke lijnen die extra ritten ingezet kunnen gaan worden en hoeveel geld daarvoor naar deze regio vloeit.

,,Wel hebben we in de nieuwe dienstregeling modules klaar staan; pakketten van ritten. Hierdoor kun je, meer dan voorheen, snel en flexibel opschalen als dat nodig is", zegt Tilburgs. ,,Het grote probleem is dat je niet kunt inschatten hoe de vraag naar openbaar vervoer zich gaat ontwikkelen en op welke trajecten dus een opschaling nodig is.”

Quote Het is juist nu belangrijk dat het ov overeind gehouden wordt. Als lijnen worden uitgekleed, is dat het begin van een negatieve spiraal Bart Habraken, GroenLinks Eindhoven

Bart Habraken, raadslid voor GroenLinks in Eindhoven, vindt het ‘jammer’ dat de grootste hoop naar West-Brabant gaat. ,,Het is juist nu belangrijk dat het ov overeind gehouden wordt. Als lijnen worden uitgekleed, is dat het begin van een negatieve spiraal", zegt Habraken. ,,We moeten mensen juist nu motiveren om op een andere manier dan met de auto te gaan reizen.”