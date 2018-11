Brabant krijgt in Zundert Productiehuis voor theater

Initiatief is van Bureau Pees van de Zundertse theatermaker en -producent Peter Dictus. Hij wil dat het Productiehuis (multidisciplinair) theater voortbrengt dat dicht bij het publiek staat. ,,Voorstellingen die gaan over de mensen die er naar zitten te kijken”, zegt hij. En die niet door alleen professionals worden gemaakt, maar waar amateurs een grote inbreng hebben. Zowel op het podium als tijdens het maakproces.

Harmonie

Het is een werkwijze die nauw aansluit bij de filosofie van Dictus: ,,Als je weet wat er speelt, weet je wat er gespeeld moet worden.” Een instelling die al leidde tot producties als Harmonie (2017). Waar de jubilerende harmonie Nut & Vermaak uit Zundert aanvankelijk vroeg om een ‘reguliere’ jubileumvoorstelling. Maar waar die muziekvereniging uiteindelijk zelf hoofdpersonage werd in een productie die de harmonie in de samenleving aan de kaak stelde.

Het effect van de samenwerking met amateurs is voelbaar voor de toeschouwers, zegt Dictus. ,,Doordat de amateurspelers zelf het stuk mee maken, voelen zij wat ze spelen en brengen dat over.” Maar er is meer: ,,Met amateurs bereik je een breed publiek.” Mensen die niet zo snel naar iets als het Nationaal Toneel gaan, maar wel komen kijken naar de bakker uit het dorp. En die zo geconfronteerd worden met het maatschappelijke thema dat op het podium wordt aangesneden.

Verbinden

Dictus is er blij mee. ,,Het voelt als een erkenning voor wat we gaan doen.” We? ,,Ja, want ik doe het niet alleen. Om tot goede producties te komen, stel ik een team samen van makers en uitvoerders die elkaar geregeld ontmoeten. Professionele theatermakers. Choreografen, vormgevers, technici, regisseurs. Mensen die samen de krachten bundelen, nadenken over hoe bepaalde theaterstukken het beste in elkaar kunnen worden gezet.”