Brabant krijgt Green Techport voor vernieuwing land- en tuinbouw

Eetrecensie Kleine maar fijne gerechten in de vierseizoe­nen­tuin van De Dillenburg

19 augustus De eigenaren van De Veestallen in de Belcrum in Breda hebben een tweede restaurant geopend in het Ginneken. In de grote achtertuin, die zowel een Franse als Engelse sfeer uitstraalt, serveert De Dillenburg fijne gerechtjes.