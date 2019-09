Brabant krijgt er een vijfde lekkerste bier bij: zondagmiddag in Hilvarenbeek

Bevrijding 75 jaar Bloedige Slag om Woensd­recht: Louis (12) vluchtte met ham op zijn rug

9:31 BREDA/WOENSDRECHT - Midden in zijn verhaal haalt Louis Verbeek (86) een handgeschreven briefje uit zijn portemonnee. G. Garrity, staat er in sierlijke letters. ,,Hij was een Canadese soldaat die op 16 oktober 1944 sneuvelde tijdens de Slag om Woensdrecht. Mijn oudere broer Giel vond de portefeuille van Garrity na de bevrijding in de kelder van ons kapot geschoten huis aan de Rijzendeweg. Giel leverde de portemonnee in bij het Rode Kruis, schreef de naam van de militair op een briefje en droeg het altijd bij zich. Op een gegeven moment nam ik het van hem over.”