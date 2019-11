Brabant kent vijf miljardairs en heel veel miljonairs: dit zijn de rijksten uit de regio

Breda weer nummer één in Nederland bij collecte KWF Kankerbe­strij­ding

13:48 BREDA - In de gemeente Breda is dit jaar 107.000 euro opgehaald bij de collecte voor KWF Kankerbestrijding. Daarmee is Breda weer de koploper in Nederland. Dat meldt Adrienne Verboom, die de collecte in Breda al zeventien jaar coördineert.