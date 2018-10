Brabant jubelt niet meer over wietproef kabinet

TILBURG - Op veel plaatsen in Brabant was gejubel te horen toen vorig jaar duidelijk werd dat het kabinet een proef zou gaan houden met het reguleren van de wietteelt. Maar de stemming is omgeslagen. Burgemeesters vrezen dat het experiment geen echte kans van slagen krijgt, nu coalitiepartijen CDA en ChristenUnie in Den Haag aan de rem blijven hangen. Coffeeshophouders uit Tilburg, Breda en Eindhoven praten inmiddels mee in Den Haag, maar blijven beducht dat ze hun hun 'eigen winkeltje om zeep moeten helpen'.

,,Beter een goede proef in Delfzijl dan een slechte in Breda", zo heeft Paul Depla al een paar keer geroepen. De Bredase burgemeester was één van de eersten die de vinger opstak toen duidelijk werd dat het kabinet in tien plaatsen een experiment wil gaan doen met wiet die onder toezicht van de staat wordt gekweekt.

Den Bosch wil toch

In principe wil Depla Breda nog steeds laten meedoen, maar niet ten koste van alles. Het is ook de houding van de andere grote Brabantse steden. Allemaal wachten ze af op de voorwaarden die het kabinet straks gaat verbinden aan de proef, maar het enthousiasme is verstomd. Daar staat tegenover dat Den Bosch, dat aanvankelijk helemaal niet mee wilde doen, nu misschien toch nog wil meedoen.

Het advies - verstrekt door de commissie-Knottnerus- om méér dan tien gemeenten mee te laten doen aan het experiment, werd door het kabinet van de hand gewezen. Wel komen er tien 'controlegemeenten': daar gaat geen 'staatswiet' verkocht worden, maar wordt wel nauwkeurig gemeten wat voor effecten de proef in de andere steden teweeg brengt. Stel dat Eindhoven proeftuin wordt, dan zou Helmond controlegemeente kunnen worden. Interessante vragen zijn dan: komen er Eindhovense gebruikers naar de Helmondse coffeeshop omdat ze daar meer keuze hebben? Of is het juist andersom: trekken Helmonders naar Eindhoven omdat ze daar wiet kunnen kopen die is goedgekeurd door de Nederlandse staat?

Quote Politici die zich blijven verzetten, moeten over hun eigen schaduw heensprin­gen Paul Depla, burgemeester Breda

Ondertussen blijven de Brabantse burgemeesters in Den Haag lobbyen voor een grootschaligere opzet van het experiment. Politici die zich daartegen verzetten (vooral te vinden bij het CDA en de ChristenUnie) moeten 'over hun schaduw heenspringen', vindt Depla. ,,Het gaat erom dat we het nu goed doen." PvdA'er Depla looft de opstelling van de Helmondse CDA-burgemeester Elly Blanksma, die tegen de lijn van haar partij in, wél instemde met het experiment. Afgelopen week kregen de Brabantse burgemeesters steun van de Tilburgse emeritus hoogleraar Cyrille Fijnaut, die bij Nieuwsuur verklaarde dat het experiment zo beperkt is dat er een grote kans is dat het faliekant mislukt.

Een ontdekte wietplantage in een kassencomplex in Made.

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings kijkt ook nog de kat uit de boom. Hij stoort zich ook weer aan een andere voorwaarde die het kabinet stelt: grensgemeenten die aan het experiment gaan doen, mogen straks geen buitenlandse kopers toelaten in de coffeeshops. In Tilburg besloot Weterings juist dit voorjaar om dat wel te doen: hij zette -vooralsnog tijdelijk- een streep door het zogeheten ingezetenencriterium. Tot op heden heeft dat ook niet tot overlast geleid, zegt Weterings. Als dat zo blijft en alles straks in een keurig evaluatierapportje is opgeschreven, overhandigt hij het graag aan minister Grapperhaus, zegt Weterings.

Als Tilburg één van de proefsteden wordt, hoopt Weterings dat alle Tilburgse coffeeshops de onder staatstoezicht geteelde wiet en hasj kunnen gaan verkopen. Wat in elk geval niet kan, is dat er acht coffeeshops meedoen en drie andere doorgaan met de (illegale) wiet die ze nu via de achterdeur binnenhalen. Coffeeshops die niet mee willen doen, lopen in dat geval de kans dat de overheid de ketting op de deur doet.

Spelregels

Coffeeshophouders die meegaan in het experiment, zullen gescreend moeten worden. Maar wat gebeurt er met coffeeshopbazen die weliswaar een vergunning van de gemeente hebben, maar wel ooit veroordeeld zijn omdat de politie binnenviel bij hun geheime opslagplaatsen? Of, zoals The Grass Company, nu nog verdacht worden van belastingfraude en valsheid in geschrifte? Het zijn vragen waar ook burgemeester Weterings geen antwoord op heeft. En nee, hij wil zelfs nog niet zeggen wat zijn voorkeur heeft.

Zolang de spelregels nog niet duidelijk zijn, blijven de Brabantse burgemeesters lobbyen.

Coffeeshop Pink in Eindhoven.

Coffeeshops aan tafel

Brabatnse coffeeshophouders hebben inmiddels al overleg gevoerd met ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid die het experiment moeten gaan opzetten. Dat is een merkwaardige gewaarwording voor ze, want op dat ministerie hadden ze zelfden of nooit een goed woord over voor de coffeeshops over. Maar nu er serieus werk wordt gemaakt van het door het kabinet beloofde experiment met gereguleerde wietteelt, wordt er een beroep gedaan op de kennis en ervaring van de Brabantse coffeeshophouders.

Want behalve voor de coffeeshophouders zou het ook voor het kabinet een ramp zijn als het experiment alle cannabisliefhebbers de illegale markt opjaagt. De wiet die straks onder toezicht van de staat wordt gekweekt, moet in de smaak vallen. Een café dat bier tapt dat niet te pruimen is, zal ook weinig volk trekken. En er moet ook genoeg te kiezen zijn, precies zoals in het café.

Onbekende materie

Dat gedeelde belang brengt de Brabantse coffeeshophouders en de overheid nu aan één tafel. ,,Voor de meeste ambtenaren is de wereld van de wiet en hasj onbekende materie", zegt de Bredase coffeeshopeigenaar Rick Brand. ,,Als je de wensen van de gebruikers niet serieus neemt, weet je zeker dat het experiment mislukt", voegt zijn Tilburgse collega Alex Meijer daaraan toe.

De Brabantse coffeeshophouders kampen nog met nare herinneringen aan de wietpas, die in 2012 op last van minister Ivo Opstelten werd ingevoerd. De bedoeling was om buitenlandse wietkopers buiten de deur te houden, maar het effect was dat ook Nederlandse klanten de coffeeshops links lieten liggen en hun heil gingen zoeken op de straat, bij illegale dealers. Zowel Opstelten als de wietpas zijn allang weer van het toneel verdwenen, het wantrouwen tussen de coffeeshopbranche en de overheid nog niet. ,,Het liefst zou je zeggen: schei eens uit met dat gezeur over cannabis en legaliseer het, maar ik denk toch dat het beter is om mee te denken over de opzet van het experiment", zo motiveert de Eindhovense coffeeshophoudster Lisa Lankes haar besluit om aan te schuiven aan de Haagse overlegtafels.

Volledig scherm © ANP

Het bal is geopend, maar de Brabantse coffeeshophouders zien nog veel beren op de weg naar een succesvol experiment met gereguleerde wiet. Hoe zit het met de hasj uit Marokko en Afghanistan, goed voor een kwart van de omzet in de Nederlandse coffeeshops? Wordt die straks in de ban gedaan in de tien steden waar het Grote Wietexperiment gaat draaien? Het kabinet denkt dat Nederlandse telers ook prima hasj kunnen gaan maken, de coffeeshophouders moeten het nog zien. Rick Brand: ,,Als je het niet goed doet, jaag je 24 procent van je klanten de illegale markt op of naar een stad die niet meedoet aan het experiment".

Quote Ik heb weinig zin om mijn winkeltje om zeep te helpen Alex Meijer, coffeeshophouder in Tilburg

De coffeeshophouders hebben in Den Haag een overgangsperiode bepleit. Het kan niet zo zijn dat klanten van de ene op de andere dag een totaal ander assortiment vinden in hun favoriete coffeeshop, vinden ze. Alex Meijer: ,,Ik heb weinig zin om mijn winkeltje om zeep te helpen, ik heb ook nog dertien man personeel".

Flexibiliteit, dat is waar de coffeeshophouders in Den Haag om vragen. Lisa Lankes: ,,Als het roer van de ene op de andere dag cold turkey om moet, krijg je chaos. We hebben inderdaad een prettig gesprek gehad met de ambtenaren, maar of dat uiteindelijk tot andere inzichten leidt, is nog maar de vraag."

Quote Er zijn ook veel CDA-stem­mers die cannabis gebruiken Rick Brand, coffeeshophouder in Breda

Want de coffeeshophouders weten als geen ander dat in het kabinet twee partijen zitten -het CDA en de ChristenUnie- die zich van meet af aan tegen het experiment keerden. Rick Brand: ,,Het centrum van Breda staat ieder weekend vol met politie, maar die agenten hoeven zich niet bezig te houden met wietrokers maar met mensen die te veel drinken. Er zijn ook heel veel CDA-stemmers die cannabis gebruiken. Misschien niet als genotmiddel, maar wel als medicijn. Daar zou de partij ook eens bij stil mogen staan."

De stand van zaken nu

In het regeerakkoord kondigde het kabinet Rutte III aan dat er in zes tot tien gemeenten een experiment komt met het onder staatstoezicht telen van wiet. Het belangrijkste doel is het terugdringen van de georganiseerde misdaad, want de grootschalige wietteelt is nu grotendeels in handen van criminelen. Vooral Brabant gaat zwaar gebukt onder die drugscriminaliteit.

Veel burgemeesters, niet in de laatste plaats uit Brabant, lobbyden al jarenlang voor het reguleren van de wietteelt. De proef die er nu komt is een compromis, want de coalitiepartijen CDA en ChristenUnie voelen niets voor het reguleren van wietteelt. D66 is daar wel voor, de VVD is verdeeld.

De door het kabinet ingestelde adviescommissie-Knottnerus adviseerde deze zomer om het experiment in veel meer dan tien gemeenten te doen, maar het kabinet heeft dat afgewezen. Onverstandig, zo oordeelden ook de Raad van State en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.