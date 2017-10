Brabant heeft 39 Van Gogh monumenten, Zundert 6

ZUNDERT - In Zundert zijn zes plekken aangewezen als officieel 'Van Gogh-monument'. Nog eens zes plaatsen in de omgeving worden genoemd als belangrijk voor de 'Van Gogh-beleving'. Dat blijkt uit een lijst die de stichting Van Gogh Brabant maakte in samenspraak met talloze experts.

In totaal krijgen in heel de provincie 39 plaatsen een officiële status van Van Gogh-monument. Maandag 30 oktober ondertekenen negen gemeenten, drie erfgoedlocaties, de provincie Noord-Brabant en de stichting Van Gogh Brabant in 's Hertogenbosch een convenant.

zorgvuldig

Met hun handtekening beloven ze heel zorgvuldig om te gaan met het erfgoed van de beroemde schilder. En er zo voor te zorgen dat de plekken die op één of andere manier een belangrijke rol speelden in het leven van Vincent van Gogh te beschermen voor volgende generaties.

Voor Zundert is het wethouder Jan Aarts die zijn handtekening onder het convenant plaatst.

In Zundert zijn de zestal monumenten allemaal te vinden in het gebied tussen de Markt en het Van Goghplein, het zogenoemde 'Van Goghkwartier.' Hier werd hij in 1853 geboren als domineeszoon. Hij woonde er tot zijn zestiende. Zundert en de omliggende natuur hebben hem gevormd als mens en kunstenaar.

geboortehuis

Van Gogh werd geboren op Markt 26. De achterliggende tuin met de welput en de gedenksteen uit 1953 zijn officiële monumenten. Het huis krijgt geen beschermde status. Het is in 1904 gebouwd, maar moet, omwille van de huidige functie als Van GoghHuis, wel met respect worden behandeld.

Op het Van Goghplein zijn de kerk waar zijn vader dominee was inclusief de begraafplaats waar zijn broer (eveneens Vincent van Gogh) ligt begraven, aangewezen als monument. Net als de naastgelegen kosterswoning en het beeld dat kunstenaar Ossip Zadkine uit 1964 van de broers Theo en Vincent van Gogh.

tantes

Markt 25, het pand waar in de tijd van Van Gogh de zusters Van de Burgh woonden, is een monument. Het waren de peetttantes van Vincent van Gogh. Het pand is nu nog vervallen. Voornemen is om het in oude luister te herbouwen met behoud van een originele zijgevel. Tot slot is het gemeentehuis, waar vader Theo zijn zoon opgaf bij zijn geboorte en de waterpomp ervoor aangewezen als monument.

Geen monumenten, maar voor de Van Goghbeleving van belang om te behoeden zijn verder Markt 2 (het voormalige hotel Mont Blanc). Hier stond vroeger de lagere school van Vincent van Gogh. Markt 28, dat van belang is voor het dorpsgezicht uit de tijd van Van Gogh. De landgoederen de Moeren (inclusief bebouwing en café In den Anker), Wallsteijn en Oude Buisse Heide. Tot slot ook de wandelroute Zundert- Beekdal, inclusief de 'Tuintjes' en zandpaden.