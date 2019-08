Brabant draait: misschien toch camera's in buitengebied

Inwoners Gilze en Rijen denken mee over profiel opvolger Jan Boelhouwer

10:36 GILZE EN RIJEN - Inwoners van de gemeente Gilze en Rijen mogen meedenken over het profiel van hun nieuwe burgemeester omdat Jan Boelhouwer (PvdA) per 1 april 2020 stopt. Hij is dan 70 jaar. Boelhouwer is oktober 2012 benoemd in de gemeente.