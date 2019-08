Brabant bemoeit zich niet met HSL-herrie bij natuur Breda

VIDEO Drie gewonden en ravage op weg in Breda nadat bestuurder macht over stuur verliest en vol op tegenlig­ger klapt

21:33 BREDA - Een bestuurder is vrijdagavond de macht over het stuur verloren op de Nieuwe Kadijk in Breda. Hij is vol op een tegenligger en en andere auto gebotst, waarbij drie mensen gewond raakten.